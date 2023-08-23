ГУР выманил российский вертолет Ми-8 в Украину. Подробности спецоперации — фото

Военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме. В Главном управлении разведки Минобороны подтвердили факт спецоперации и пообещали сообщить подробности позже.

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Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что официальная информация об этой спецоперации будет – надо немного подождать.

"Предварительно – да, такая информация есть. Немного надо подождать. Ведется работа, и с экипажем в том числе. Все хорошо. Новости будут", – сказал Юсов.

По данным высокопоставленных источников УП в спецслужбах, Это была спецоперация ГУР, которая длилась более шести месяцев.

Как отмечается, пилота Ми-8 АМТШ, который совершал рейс между двумя авибазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ, выманили в Украину.

По словам источников, вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Ми-8 приземлился в Харьковской области, два члена экипажа были ликвидированы.

Сообщается, что сейчас пилот находится в Украине, его семью заранее сюда вывезли.

По данным УП, в Киеве вертолет сейчас в Киеве, детали к истребителям тоже достались Украине.

По информации российского z-блогера, вертолет Ми-8 пропал в России около двух недель назад. Россияне думают, что экипаж Ми-8 "по каким-то причинам" потерял ориентировку и пересек границу.

"Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле", – рассказывает свою версию z-блогер.

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