Прошлогодний обстрел аэродрома "Канатово": СБУ объявила подозрение экскомандиру части ССО

Служба безопасности Украины объявила подозрение бывшему исполняющему обязанности командира одной из частей Сил спецопераций Роману Червинскому, самовольные действия которого, как утверждают правоохранители, привели к жертвам и уничтожению техники после вражеского обстрела аэродрома "Канатово" под Кропивницким 23 июля 2022 года. Об этом сообщили в СБУ.

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Как свидетельствуют материалы дела, военный вместе с другими лицами самовольно решил провести так называемую "спецоперацию" – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ, пилот которых якобы согласился перейти на сторону Украины.

"Эта "операция" проводилась несмотря на возражения Службы безопасности и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром", – отметили правоохранители.

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что его ведомство и Главное управление разведки Минобороны сразу выразили свои замечания по этому плану. Он отметил, что другие государственные органы не согласовали "операцию", ведь она "скрывала в себе много рисков".

"Но отдельные люди решили действовать по собственному усмотрению. Хочу подчеркнуть, что никакие уловки не помогут избежать ответственности. По моему мнению, негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранения еще 17, должен понести заслуженное наказание", – добавил Малюк.

Правоохранители проинформировали, что подозрение объявлено по статье о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.

23 июля 2022 года россияне выпустили 13 ракет по Кропивницкому . Враг нанес удар восемью "Калибрами" с Черного моря и пятью Х-22 из стратегического бомбардировщика Ту-22М3. оккупанты атаковали военный аэродром "Канатово" и один из объектов Укрзализныци. В результате обстрела было много погибших и раненых.

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Олег Васьків

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