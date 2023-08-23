UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угнанный вертолет РФ Ми-8. Буданов: Нашли подход к пилоту, другие из экипажа не знали

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2023, 20:32
Угнанный вертолет РФ Ми-8. Буданов: Нашли подход к пилоту, другие из экипажа не знали - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот по видео)

Пилот севшего на украинском аэродроме российского вертолета добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем", – сказал Буданов.

Он отметил, что сейчас этот вертолет находится в Киеве, а увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования "официального кино".

По словам Буданова, пилот "прекрасно чувствует себя, все у него хорошо". У него два варианта, однако склоняется к тому, чтобы быть в Украине, сообщил глава ГУР.

Он не разглашает мотивацию пилота, отмечает Радио Свобода.

Буданов назвал эту операцию одной из лучших проведённых ГУР за всю историю Украины.

  • 23 августа ГУР выманил российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме, в ведомстве подтвердили факт спецоперации и пообещали сообщить подробности позже. Вертолет приземлился в Харьковской области.
  • Во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
  • Представитель ГУР заявил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина потому, что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.

Смотрите также: Бойцы ВСУ установили украинский флаг в Роботино – видео

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнавертолетгурми-8Кирилл Буданов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 