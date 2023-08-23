Угнанный вертолет РФ Ми-8. Буданов: Нашли подход к пилоту, другие из экипажа не знали

Пилот севшего на украинском аэродроме российского вертолета добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

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"Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем", – сказал Буданов.

Он отметил, что сейчас этот вертолет находится в Киеве, а увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования "официального кино".

По словам Буданова, пилот "прекрасно чувствует себя, все у него хорошо". У него два варианта, однако склоняется к тому, чтобы быть в Украине, сообщил глава ГУР.

Он не разглашает мотивацию пилота, отмечает Радио Свобода.

Буданов назвал эту операцию одной из лучших проведённых ГУР за всю историю Украины.

23 августа ГУР выманил российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме, в ведомстве подтвердили факт спецоперации и пообещали сообщить подробности позже. Вертолет приземлился в Харьковской области.

Во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

Представитель ГУР заявил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина потому, что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.

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