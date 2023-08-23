Угнанный вертолет РФ Ми-8. Буданов: Нашли подход к пилоту, другие из экипажа не знали
Пилот севшего на украинском аэродроме российского вертолета добровольно перегнал судно, его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.
"Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце концов создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались скрыться. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем", – сказал Буданов.
Он отметил, что сейчас этот вертолет находится в Киеве, а увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования "официального кино".
По словам Буданова, пилот "прекрасно чувствует себя, все у него хорошо". У него два варианта, однако склоняется к тому, чтобы быть в Украине, сообщил глава ГУР.
Он не разглашает мотивацию пилота, отмечает Радио Свобода.
Буданов назвал эту операцию одной из лучших проведённых ГУР за всю историю Украины.
- 23 августа ГУР выманил российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме, в ведомстве подтвердили факт спецоперации и пообещали сообщить подробности позже. Вертолет приземлился в Харьковской области.
- Во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
- Представитель ГУР заявил, что спецслужбы Запада не могут ликвидировать российского диктатора Путина потому, что Россия остается государством с разветвленной сетью спецслужб и структур безопасности.
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