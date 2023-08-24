Операция "Синица". Новые фото с российским вертолетом Ми-8, который ГУР выманило в Украину

Спецоперация Главного управления разведки Минобороны по выманиванию российского Ми-8 в Украину называлась "Синица", а сам вертолет принадлежал полку, базировавшемуся на Дальнем востоке России. Об этом сообщил журналист, военнослужащий ВСУ Артем Шевченко.

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Шевченко опубликовал фото с российским вертолетом и украинскими военными.

Он отметил, что один из двух офицеров ГУР МО на фото – разработчик и реализатор уникальной шестимесячной операции, которая привела 9 августа 2023-го к перелету на подконтрольную Украине территорию вертолета Ми-8 АМТШ с бортовым номером 62 из состава 319-го отдельного вертолетного полка, базирующегося на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае РФ (в/ч 13984).

"Его командир экипажа, молодой офицер, понимал с самого начала преступность и неправедность войны, развязанной его агрессивным государством, поверил нашим военным разведчикам и успешно перелетел на сторону добра, света и справедливости", – написал Шевченко.

Он отметил, что операция ГУР под кодовым названием "Синица" была очень схожа с операцией "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский "Моссад", убедив иракского пилота похитить самый современный на тот самый советский Миг-21.

3 сентября на телемарафоне выйдет документальный фильм "Сбитые летчики России", в котором будут освещены детали спецоперации "Синица".

23 августа стало известно, что в военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме.

Начальник ГУР Буданов рассказал, что пилот российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались скрыться, их ликвидировали.

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