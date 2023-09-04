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Как Украина подрезала крылья авиации РФ: вышел фильм "Сбитые летчики России"

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2023, 00:02
Как Украина подрезала крылья авиации РФ: вышел фильм
Заставка фильма

В едином телемарафоне состоялась премьера документального фильма "Сбитые летчики России" про то, как авиация, силы противовоздушной обороны и разведка Украины защитили небо нашей страны от российской агрессии. Фильм уже доступен на YouTube.   

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В фильме восстановлена хронология попыток России захватить контроль над воздушным пространством Украины, неожиданное для россиян эффективное сопротивление, болезненное для них уничтожение боевых самолетов и пленение старших офицеров из их летного состава.

В фильме значительное место занимают видео допросов сбитых российских летчиков, в том числе их беседы с главой ГУП Кириллом Будановым.  

Как сообщают авторы фильма, российские летчики стали не только ценным источником информации для украинской разведки, но и важной частью "обменного фонда" – например, за трех старших офицеров из летного состава Россия согласилась отдать 45 защитников Мариуполя.  

Фильм также раскрывает детали спецоперации ГУР "Синица", по итогам которой в Украину перелетел российский вертолет МИ-8 с экипажем и ценным военным грузом. Пилот вертолета, капитан ВКС РФ Максим Кузьминов, рассказал, как он связался с разведкой Украины, так как осознал, что именно творит Россия в Украине, и не хотел быть соучастником военных преступлений. 

Максим Кузьминов (Фото – скриншот из видео)

"Мне предложили гарантии безопасности, новые документы, денежную компенсацию, вознаграждение. Обсудили детали и начали планировать мой перелет", – говорит Кузьминов. 

По его словам, на украинский аэродром он перелетал на предельно малой высоте и в режиме радиомолчания.

"Никто не знал, что со мной. Наверное, дней 3-4 никто не понимал, что произошло", – пояснил он.

В фильме Кузьминов призывает других российских пилотов последовать его примеру.

"Вы нисколько не пожалеете. Просто откроете для себя мир красок. И запомните: вы просто многое не знаете, вы не видели, как живут другие люди. Когда вы это увидите, то полностью измените свое мнение", – считает он.

  • 23 августа стало известно, что военная разведка Минобороны выманила российский военный вертолет Ми-8, он сел на украинском аэродроме.
  • Начальник ГУР Буданов рассказал, что летчик российского вертолета, который сел на украинском аэродроме, добровольно перегнал судно, а его семью незаметно перевезли в Украину. Другие члены экипажа не знали об этом и пытались бежать, их ликвидировали.

Читайте также: Операция "Синица". Новые фото с российским вертолетом Ми-8, который ГУР выманило в Украину

    

Сергей Бережной
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