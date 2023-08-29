Розвідка шукає у Росії місця виробництва військових дронів для "кінетичного впливу" на них

Українська розвідка з'ясовує, де на території Росії виробляються компоненти для військових безпілотників, щоб потім завдавати ударів по цих об'єктах та посилювати санкції. Про це РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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Він нагадав, що РФ налагоджує "потужне" виробництво безпілотних літальних апаратів на своїй території, причому попередні дані розвідки говорять про плани окупантів до кінця року виготовити 1300 дронів "Герань-2" (вони ж Shahed-136).

Поки що росіяни не здатні виробляти таку кількість "шахедів", зазначив Скібіцький.

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"Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, де саме виробляються БПЛА (адже у виробництві дронів та деталей до них бере участь не одне підприємство) і яка фактична потужність виробництва", – сказав генерал-майор Сил безпеки.

ДОВІДКА. "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже й російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий . "Шахед" (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського, а тепер вже й російського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості 170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" та компоненти до них для геноцидної війни проти України. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022 року біля Куп'янська.

Він додав, що плани Росії щодо нарощування випуску військових дронів "залежатимуть від успішного кінетичного впливу" на об'єкти, що беруть участь у виробництві.

Також успішність планів противника залежить і від того, наскільки щільно Україна працюватиме в тандемі з партнерами по санкціях: "Ми ділимося з ними інформацією, щоб визначити та закрити шляхи постачання компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення на територію Росії, які використовуються саме для виробництва БПЛА".

Наприкінці липня 2023 року опубліковане розслідування, як у Татарстані збирають "шахеди" з іранських компонентів.

На серпень Україна більше не перевершує РФ у тактичних дронах на передовій, пише The Economist.

У розвідці натякнули, що, можливо, вдарило по аеродрому під Новгородом, а також по в/ч 12676 окупантів.

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