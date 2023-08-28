У військовій розвідці натякнули, що, можливо, вдарило по аеродрому з Ту-22М3 під Новгородом у Росії

Швидкий і здатний нести "важке" корисне навантаження на відстань у кілька сотень кілометрів безпілотник "Морок" є одним із найперспективніших проєктів дронів-камікадзе української розробки, пише The Economist. Журналіст видання поговорив із координатором програми дронів у військовій розвідці ЗСУ, військовослужбовцем на псевдо "Детектив".

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Ресурс пише, що українські дрони, які не залучені до "психологічних" операцій по Москві, використовуються для ураження складів палива, логістичних вузлів російських окупантів, арсеналів, маршрутів постачання та специфічних об'єктів.

"Ми реагуємо на звернення наших бригад. Вони кажуть нам, що знають, де зберігається російська зброя, але не мають можливості вразити її та просять нас допомогти", – розповів він.

"Детектив" повідомив, що більша частина їхньої нещодавньої роботи була зосереджена на російських аеродромах відносно недалеко від кордонів України.

"Це "могло" охоплювати й недавній удар по стратегічному бомбардувальнику Ту-22М3 під Новгородом, додав він, підморгуючи", – пише видання.

The Economist повідомив, що атака проти окупантів Криму вранці 25 серпня була здійснена із застосуванням експериментальних дронів: "Група розробників попрямувала до стартової точки на півдні України для виконання однієї з найсміливіших на сьогодні повітряних місій над територією, яку контролює Росія: атаки на військову базу вглибині Криму".

"Це було описано як випробувальний запуск, у ході якого багато прототипів дронів перебували в експериментальному режимі. Але деякі з них впоралися із завданням. За даними місцевих джерел, на базі сталися вибухи, кілька людей загинули, а поранені солдати ринули до місцевої лікарні", – так описує бойову операцію газета.

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"Морок" був одним із прототипів безпілотників, використаних у цьому кримському нальоті, заявило джерело. За його словами, нові можливості України завдавати далеких повітряних ударів є результатом "пророщування насіння, посіяного багато місяців тому".

"Розробка "Морока" була чудовою подорожжю: після одного ризикованого випробувального запуску за кілька кілометрів від російського кордону його розробники за лічені хвилини до удару вислизнули з-під російських ракет", – зазначили там.

Через те, що Росія нездатна прикрити протиповітряною обороною всю свою велику територію, співрозмовник із команди "Морока" каже, що для потенційного успіху операцій достатньо на ранньому етапі запуску дронів подолати 60-кілометрову смугу станцій (радіо)перешкод на кордоні та залетіти до глибинки РФ.

Розробники розповіли, що перед атаками планують треки дронів на основі розвідданих, причому найчастіше інформація про РЛС ворога, його засоби РЕБ і ППО надходить від розвідок Заходу.

"Близько 35-40% дронів долітають до найближчих околиць цілі. Інформація про успіх місії збирається з супутників, пристроїв стеження, повідомлень у соцмережах та місцевих агентів", – пише газета.

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"Детектив" каже, що йому регулярно телефонують з передової та дякують за останню успішну операцію: "Вони розповідають, як провели два чи три дні без російських бомбардувань. Такі дзвінки виправдовують труднощі роботи".

Наразі триває процес нарощування серійного виробництва: "Перед командою "Морока" зараз стоїть непросте завдання: знайти ресурси для масштабування".

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