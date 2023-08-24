Військові розвідники ГУР та ВМС підняли прапор над Кримом – відео

Військові розвідники Головного управління Міноборони за підтримки Військово-морського флоту підняли прапор Криму. Про це повідомляє ГУР.

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Як зазначається, вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку.

В українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Як зазначається, окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили.

Раніш сьогодні повідомлялась, що ГУР та ВМС провели спецоперацію у Криму. Цілі досягнуто, втрат немає – відео

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