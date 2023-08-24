RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Військові розвідники ГУР та ВМС підняли прапор над Кримом – відео

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 13:03
Військові розвідники ГУР та ВМС підняли прапор над Кримом – відео - Фото
Прапор України (Фото: ОП)

Військові розвідники Головного управління Міноборони за підтримки Військово-морського флоту підняли прапор Криму. Про це повідомляє ГУР.

Як зазначається, вночі 24 серпня відбулася операція ГУР МО України за підтримка ВМСУ в тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк.

Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. 

В українському Криму знову замайорів державний прапор.

Всі цілі та задачі виконано. По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій.

Як зазначається, окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто "знищення боєприпасів за встановленим графіком".

Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили.

  • Раніш сьогодні повідомлялась, що ГУР та ВМС провели спецоперацію у Криму. Цілі досягнуто, втрат немає – відео

Дивиться також: Кримський міст – найбажаніша ціль ЗСУ?

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримгурдень незалежності
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 