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Военные разведчики ГУР и ВМС подняли флаг над Крымом – видео

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 13:03
Военные разведчики ГУР и ВМС подняли флаг над Крымом – видео - Фото
Флаг Украины (Фото: ОП)

Военные разведчики Главного управления Минобороны при поддержке Военно-морского флота подняли флаг над Крымом. Об этом сообщает ГУР.

Как отмечается, ночью 24 августа прошла операция ГУР МО Украины при поддержке ВМС Украины во временно оккупированном Крыму.

Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк.

Во время выполнения задания украинские защитники вступили в боестолкновение с подразделениями оккупанта. В результате, противник понес потери среди личного состава, уничтожена вражеская техника.

В украинском Крыму снова взвился государственный флаг.

Все цели и задачи выполнены. После завершения спецоперации украинские защитники без потерь покинули место событий.

Как отмечается, оккупационная администрация Крыма не комментирует события, несмотря на массовые обращения местных жителей. Единственное сообщение касается якобы "уничтожения боеприпасов по установленному графику".

Украинские Силы обороны и дальше будут оказывать оккупантам помощь в уничтожении боеприпасов, техники и живой силы.

  • Ранее сегодня сообщалось, что ГУР и ВМС провели спецоперацию в Крыму. Цели достигнуты, потерь нет – видео
Наталья Медведева
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