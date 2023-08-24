ГУР та ВМС провели спецоперацію у Криму. Цілі досягнуто, втрат немає – Юсов

Рано-вранці 24 серпня в Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на джерела. Пізніше інформацію про спецоперацію підтвердили в ГУР.

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Як розповіли місцеві джерела, з 05:00 години біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Джерела РС в українській розвідці підтвердили, що у цьому районі відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Подробиці поки що не уточнюються.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що в рамках спецоперації відбулась висадка особового складу на території півострова.

"Головне управління розвідки з взаємодією з військово-морським флотом провели спецоперацію, цілі досягнуто, втрат серед особового складу немає. Продовжується спецоперація, всі деталі ми не розкриваємо, є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється", — сказав Юсов.

За даними Крим.Реалії, у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Також на тарханкутському півострові – розташований радіолокаційний вузол – РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

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