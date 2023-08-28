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Контррозвідка показала дрон, що вдарив по 126 гвардійській бригаді РФ в Криму – фото

Этот материал также доступен на русском
28.08.2023, 07:53
Контррозвідка показала дрон, що вдарив по 126 гвардійській бригаді РФ в Криму – фото - Фото
Фото: ССО

Військові Сил спеціальних операцій показали безпілотник, з використанням якого відбулася операція "Top Gun" 25 серпня – тоді було завдано удару по 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту РФ у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму.

За словами військових, під час атаки було застосовано декілька ударних дронів.

"Складність проведення операції полягала в певних особливостях рельєфу місцевості. Та дрони вдало подолали маршрут і дійшли до цілей", – йдеться у повідомленні.

Вдень 25 серпня у Telegram-каналах російської військової пропаганди з'явилася інформація про ураження 126 ОГБр, пізніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив LIGA.net, що це – спільна операція СБУ та ЗСУ.

Він зазначив, що це не перший удар по бригаді.

На фото – один із безпілотників, який взяв участь у спецоперації зі знищення окупантів у Перевальному.

Фото: ССО
  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • 24 серпня ГУР та Військово-морські сили провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму: відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Тоді військові розвідники ГУР за підтримки Військово-морського флоту підняли прапор України над Кримом.
  • Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

Читайте також: "Днями побачите". Буданов анонсував неприємності для окупантів Криму

Мілана Головань
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