Контрразведка показала дрон, ударивший по 126 гвардейской бригаде РФ в Крыму – фото

Военные Сил специальных операций показали беспилотник, с использованием которого состоялась операция "Top Gun" 25 августа – тогда был нанесен удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму.

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По словам военных, во время атаки было применено несколько ударных дронов.

"Сложность проведения операции заключалась в определенных особенностях рельефа местности. Но дроны удачно преодолели маршрут и дошли до целей", – говорится в сообщении.

Днем 25 августа в Telegram-каналах российской военной пропаганды появилась информация о поражении 126 ОГБр, позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил LIGA.net, что это совместная операция СБУ и ВСУ.

Он отметил, что это не первый удар по бригаде.

На фото – один из беспилотников, принявший участие в спецоперации по уничтожению оккупантов в Перевальном.

Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

24 августа ГУР и Военно-морские силы провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму: произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Тогда военные разведчики ГУР при поддержке Военно-морского флота подняли флаг Украины над Крымом.

Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

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