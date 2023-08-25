Нанесен удар по 126-й гвардейской бригаде РФ в оккупированном Крыму – ГУР

25 августа был нанесен удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное во временно оккупированном Крыму. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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"Информацию подтверждаем, поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил [начальник ГУР] генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма. Там в ближайшее время будет также много новостей", – сказал он.

Юсов прокомментировал относительно отсутствия фото и видео удара, что подтверждением может служить то, что эта информация стала публичной собственно из российских ресурсов.

"Когда есть возможность и целесообразность предоставлять материалы видеоконтроля, то, конечно, такая информация предоставляется", – отметил он.

Сейчас есть информация о погибших и раненых оккупантах, но она нуждается в уточнении, сообщил представитель ГУР.

Около 10 утра Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил об ударе по 126-й бригаде РФ.

Читатель канала заявлял о трех погибших и "очень много" раненых, которых привезли в Симферопольский госпиталь на улице Горького.

Перевальное находится в Симферопольском районе Крыма, расстояние от него до ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу составляет около 275 км, на левом – более 300 км

Утром 23 августа во временно оккупированном Крыму была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

24 августа ГУР и Военно-морские силы провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму: произошло сражение с участием плавсредств и авиации. Тогда военные разведчики ГУР при поддержке Военно-морского флота подняли флаг Украины над Крымом.

Буданов заявил, что ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов.

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