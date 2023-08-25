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Завдано удар по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму – ГУР

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 16:19
Завдано удар по 126-й гвардійській бригаді РФ в окупованому Криму – ГУР - Фото
126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ (фото: ресурс окупантів)

25 серпня було завдано удару по російській 126-й окремій гвардійській бригаді берегової оборони Чорноморського флоту у селі Перевальне в тимчасово окупованому Криму. Про це в коментарі LIGA.net повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Інформацію підтверджуємо, ураження було. Це не перший удар по 126-й бригаді. Як в останньому інтерв'ю заявив [начальник ГУР] генерал-майор Кирило Буданов: Україна тепер може завдавати ураження і реалізовувати операції в будь-якій точці окупованого Криму. Там найближчим часом буде також багато новин", – сказав він.

Юсов прокоментував стосовно відсутності фото та відео удару, що підтвердженням наразі може слугувати те, що ця інформація стала публічною власне з російських ресурсів.

"Коли є можливість і доцільність надавати матеріали відеоконтролю, то звичайно така інформація надається", – зазначив він.

Наразі є інформація про загиблих та поранених окупантів, але вона потребує уточнення, повідомив представник ГУР.

Близько 10 ранку Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив про удар по 126-й бригаді РФ. 

Читач каналу заявляв про трьох загиблих та "дуже багато" поранених, яких привезли до Сімферопольського шпиталю на вулиці Горького.

Перевальне розташоване у Сімферопольському районі Криму, відстань від Перевального до найближчих контрольованих Україною територій на правому березі становить близько 275 км, на лівому – понад 300 км.

Перевальне на мапі deepstate

  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • 24 серпня ГУР та Військово-морські сили провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму: відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Тоді військові розвідники ГУР за підтримки Військово-морського флоту підняли прапор України над Кримом.
  • Буданов заявив, що ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів.

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Артем Джеріпа
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