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Буданов про удари по Криму: Цим все не закінчиться. Буде наземна операція і повернення земель

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 18:16
Буданов про удари по Криму: Цим все не закінчиться. Буде наземна операція і повернення земель - Фото
Кирило Буданов (скриншот из видео Sky News)

Ударами по тимчасово окупованому Криму все не закінчиться – українські сили ще проведуть наземну операцію і звільнять територію від окупантів. Про це в ефірі телемарафону сказав начальник ГУР Кирило Буданов.

Коментуючи спецоперацію ГУР і ВМС в Криму рано-вранці 24 серпня, Буданов сказав: "Іншого шляху, крім як повернення наших територій, не існує. Який це буде варіант – питання абсолютно не до мене. Єдине, що можу сказати – без використання сил нічого зробити не реально".

За словами Буданова, важливість спецоперації ГУР і ВМС перш за все полягала в тому, щоб люди повірили у майбутню деокупацію – перш за все люди в Криму.

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"Щоб вони згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І їхнє звільнення не за горами, і повернення до нормального життя. Про них ніхто не забув і ніхто не збирається їх просто там лишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому", – заявив Буданов.

  • Рано-вранці 24 серпня в Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Як стало відомо, ГУР та ВМС провели спецоперацію на півострові – цілі досягнуто, втрат немає.
  • Дивіться відео підняття українського прапора бійцями ГУР і ВМС в День незалежности в тимчасово окупованому Криму.
  • Речник ГУР Юсов повідомив, що в результаті спецоперації було знищено щонайменше 30 росіян, пошкоджено чотири катери РФ.

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Оксана Житнюк
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