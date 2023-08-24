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Спецоперація в Криму. В ГУР заявили про знищення щонайменше 30 росіян

Этот материал также доступен на русском
24.08.2023, 17:45
Спецоперація в Криму. В ГУР заявили про знищення щонайменше 30 росіян - Фото
Андрій Юсов (Скриншот)

В результаті спецоперації Головного управління розвідки та Військово-морських сил біля населеного пункту Маяк у тимчасово окупованому Криму було пошкоджено чотири швидкохідні катери РФ та знищено щонайменше 30 росіян. Про це повідомив речник ГУР Андрій Юсов в коментарі Суспільному Крим.

За даними видання, у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Також на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Дивиться також: Кримський міст – найбажаніша ціль ЗСУ?

Спецоперацію ГУР і ВМС прокоментував під час пресконференції з лідером Португалії президент Володимир Зеленський: "Зарано говорити про звільнення Криму. Детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Так, це наші хлопці. З нашого боку втрат немає. Це гарна новина".

  • Рано-вранці 24 серпня в Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Як стало відомо, ГУР та ВМС провели спецоперацію на півострові – цілі досягнуто, втрат немає.
  • Дивіться відео підняття українського прапора бійцями ГУР і ВМС в День незалежности в тимчасово окупованому Криму.

Читайте також: Буданов про свої прогнози щодо звільнення Криму: Так, випали з графіка. Але йдемо до мети

Оксана Житнюк
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кримвійнаспецопераціяандрій юсов
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