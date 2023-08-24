Спецоперация в Крыму. В ГУР заявили об уничтожении как минимум 30 россиян
В результате спецоперации Главного управления разведки и Военно-морских сил возле населенного пункта Маяк во временно оккупированном Крыму были повреждены четыре быстроходных катера РФ и уничтожены по меньшей мере 30 россиян. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному Крым.
По данным издания, в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.
Также на Тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.
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Спецоперацию ГУР и ВМС прокомментировал Суспильному Крым президент Владимир Зеленский: "Слишком рано говорить об освобождении Крыма. Подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Да, это наши ребята. С нашей стороны потерь нет. Это хорошая новость".
- Рано утром 24 августа в Крыму состоялся бой с участием плавсредств и авиации. Как стало известно, ГУР и ВМС провели спецоперацию на полуострове – цели достигнуты, потерь нет.
- Смотрите видео поднятия украинского флага бойцами ГУР и ВМС в День независимости во временно оккупированном Крыму.
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