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Спецоперация в Крыму. В ГУР заявили об уничтожении как минимум 30 россиян

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 17:45
Спецоперация в Крыму. В ГУР заявили об уничтожении как минимум 30 россиян - Фото
Андрій Юсов (Скріншот)

В результате спецоперации Главного управления разведки и Военно-морских сил возле населенного пункта Маяк во временно оккупированном Крыму были повреждены четыре быстроходных катера РФ и уничтожены по меньшей мере 30 россиян. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспильному Крым.

По данным издания, в селе Маяк находится база 3-го радиотехнического полка в составе радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ.

Также на Тарханкутском полуострове расположен радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для ПВО.

Смотрите также: Крымский мост – самая желанная цель ВСУ?

Спецоперацию ГУР и ВМС прокомментировал Суспильному Крым президент Владимир Зеленский: "Слишком рано говорить об освобождении Крыма. Подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Да, это наши ребята. С нашей стороны потерь нет. Это хорошая новость".

  • Рано утром 24 августа в Крыму состоялся бой с участием плавсредств и авиации. Как стало известно, ГУР и ВМС провели спецоперацию на полуострове – цели достигнуты, потерь нет.
  • Смотрите видео поднятия украинского флага бойцами ГУР и ВМС в День независимости во временно оккупированном Крыму.

Читайте также: Буданов о своих прогнозах по освобождению Крыма: Да, выпали из графика. Но идем к цели

Оксана Житнюк
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