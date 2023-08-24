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Буданов о своих прогнозах насчет освобождения Крыма: Да, выпали из графика. Но идем к цели

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 16:40
Буданов о своих прогнозах насчет освобождения Крыма: Да, выпали из графика. Но идем к цели - Фото
Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал свои прогнозы насчет сроков деоккупации Крыма и признал, что украинские силы "выпали из графика", однако все же идут к цели. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.


"Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должны были по всем расчетам. Но имеем то, что имеем", – сказал Буданов.

Начальник ГУР подчеркнул, что украинские силы все же "уверенно двигаются вперед", и эта информация уже давно стала публичной.

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"Ну, а если посмотреть на Крым и на тот уровень боевых действий, которые происходят на территории полуострова, то вы поймете, что не с чем сравнивать по сравнению с 2022-м, я уже не говорю о периоде с 2014 по 2022 годы. То есть мы идем к цели. Да, медленнее, чем хотелось, медленнее, чем рассчитывали. Но идем", – сказал Буданов.

Он отметил, что прогнозы разведки базируются на "фактах, цифрах, ходе событий, на прогнозах по показателям экономики, военных и так далее".

"Но есть еще реальность, которая происходит, как говорится, на поле боя. Реальность на поле боя оказалась менее интенсивной, чем надеялись на тот момент", – сказал Буданов.

  • В конце сентября 2022-го Буданов прогнозировал, что война будет продолжаться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го ВСУ войдут в Крым.
  • Буданов также прогнозировал "решающую битву" между Украиной и РФ весной 2023 года.
  • 8 июня 2023-го представитель ГУР Юсов заявил, что хотя прогнозы Буданова о датах захода украинских войск в Крым и не оправдались, но "общая ситуация и общая оценка остаются без изменений".

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Оксана Житнюк
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войнаКрымгурКирилл Буданов
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