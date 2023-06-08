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"Это ж не ставка". В ГУР ответили, почему не оправдались прогнозы Буданова о заходе в Крым

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 16:55
Андрей Юсов (Скриншот)

Хотя прогнозы руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о датах захода украинских войск в Крым и не оправдались, но "общая ситуация и общая оценка остаются без изменений". Об этом в интервью Украинской правде сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Журналистка отметила, что Буданов утверждал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года. Однако предсказание так и не сбылось.

"Мы говорим о сценариях. Понятно, что сценарии могут использоваться разные и корректироваться. Это же не ставка в букмекерской конторе и не отрывной календарь на стене… Поэтому, конечно, коррективы происходят. Но общая ситуация и общая оценка остаются без изменений – Украина, безусловно, вернет Крым", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что в данной ситуации слова Буданова "точно будут пророческими".

Юсов не стал называть конкретных новых дат захода ВСУ в Крым, "поскольку сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны".

"Но думаю, что будет тепло", – добавил представитель ГУР.

Оксана Житнюк
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