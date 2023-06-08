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"Це ж не ставка". В ГУР відповіли, чому не справдились прогнози Буданова щодо заходу в Крим

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 16:55
Андрій Юсов (Скриншот)

Хоч прогнози керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова щодо дат заходу українських військ до Криму і не справдилися, але "загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін". Про це в інтерв’ю Українській правді сказав представник ГУР Андрій Юсов.

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Журналістка зазначила, що Буданов стверджував, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни 2023 року. Однак передбачення так і не справдилось.

"Ми говоримо про сценарії. Зрозуміло, що сценарії можуть використовуватись різні і зазнавати коректив. Це ж не ставка в букмекерській конторі і не відривний календар на стіні… Тому, звичайно, корективи відбуваються. Але загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін – Україна, безумовно, поверне Крим", – сказав Юсов.

Він наголосив, що в цій ситуації слова Буданова "точно будуть пророчими".

Юсов не став називати конкретних нових дат заходу ЗСУ в Крим, "оскільки зараз іде активна фаза дій українських сил безпеки й оборони".

"Але думаю, що буде тепло", – додав представник ГУР.

Оксана Житнюк
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