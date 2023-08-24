Буданов про свої прогнози щодо звільнення Криму: Так, випали з графіка. Але йдемо до мети

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував свої прогнози щодо термінів деокупації Криму і визнав, що українські сили "випали з графіка", проте все ж таки йдуть до мети. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Так, випали з графіка. Так, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше, ніж мали за всіма розрахунками. Але маємо те, що маємо", – сказав Буданов.

Начальник ГУР підкреслив, що українські сили все ж таки "впевнено рухаються вперед", і ця інформація вже давно стала публічною.

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"Ну, а якщо подивитися на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострова, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати порівняно з 2022-м, я вже не говорю про період з 2014 по 2022 роки. Тобто ми йдемо до мети. Так, повільніше, ніж хотілося, повільніше, ніж розраховували. Але йдемо", – сказав Буданов.



Він зазначив, що прогнози розвідки базуються на "фактах, цифрах, перебігу подій, на прогнозах за показниками економіки, військових і так далі".

"Але є ще реальність, яка відбувається, як то кажуть, на полі бою. Реальність на полі бою виявилася менш інтенсивною, ніж сподівалися на той момент", – сказав Буданов.

Наприкінці вересня 2022-го Буданов прогнозував, що війна триватиме "не так вже й довго", і до кінця весни 2023-го ЗСУ увійдуть до Криму.

Буданов також прогнозував "вирішальну битву" між Україною та РФ навесні 2023 року.

8 червня 2023-го представник ГУР Юсов заявив, що хоча прогнози Буданова про дати заходу українських військ до Криму і не виправдалися, але "загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін".

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