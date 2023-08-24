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Буданов об ударах по Крыму: Этим не кончится. Будет наземная операция и возвращение земель

Цей матеріал також доступний українською
24.08.2023, 18:16
Буданов об ударах по Крыму: Этим не кончится. Будет наземная операция и возвращение земель - Фото
Кирило Буданов (скриншот из видео Sky News)

Ударами по временно оккупированному Крыму все не закончится – украинские силы еще проведут наземную операцию и освободят территорию от оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Комментируя спецоперацию ГУР и ВМС в Крыму рано утром 24 августа, Буданов сказал: "Другого пути, кроме как возвращения наших территорий, не существует. Какой это будет вариант – вопрос абсолютно не ко мне. Единственное, что могу сказать – без использования сил ничего сделать не реально".

По словам Буданова, важность спецоперации ГУР и ВМС, прежде всего, заключалась в том, чтобы люди поверили в будущую деоккупацию – прежде всего люди в Крыму.

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"Чтобы они вспомнили и поверили в то, что победа не за горами. И их освобождение не за горами, и возвращение к нормальной жизни. О них никто не забыл и никто не собирается их просто там оставлять. И когда проводятся, скажем так, определенные удары по территории Крыма, этим все не закончится. Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой", – заявил Буданов.

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Оксана Житнюк
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войнаразведкагурКирилл Буданов
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