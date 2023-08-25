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У Росії заявили, що вночі Крим атакували понад 40 дронів – відео видео

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25.08.2023, 06:22
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Вночі 25 серпня тимчасово окупований Крим атакували понад 40 безпілотників. Про це повідомило Міноборони Росії.

Окупанти розповідають, що їхня ППО нібито виявила 42 БПЛА, з яких дев'ять дронів нібито знищено, а 33 – нібито пригнічені засобами РЕБ і зазнали аварії, не досягнувши цілі.

Місцеві жителі Криму публікують у Telegram-каналах відео, на яких чути характерний звук дронів, що пролітають. Повідомляється, що відповідні звуки та вибухи чули від Сімферополя до Перевального.

Крім того, опубліковано ролик, у якому стверджується, що зафіксовано проліт ракети та вибух у районі Красновки Сімферопольської області, де неподалік розташовані військові частини.

У Росії заявили, що вночі Крим атакували понад 40 дронів – відео
  • Вранці 23 серпня у тимчасово окупованому Криму було знищено російську зенітно-ракетну систему великого та середнього радіуса дії С-400 "Тріумф".
  • Рано-вранці 24 серпня в Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації. Як стало відомо, ГУР та ВМС провели спецоперацію на півострові – мети досягнуто, втрат немає.
  • Дивіться відео підняття українського прапора бійцями ГУР та ВМС у День незалежності у тимчасово окупованому Криму.

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Наталія Медведєва
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