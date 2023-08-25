На початку ночі 25 серпня в Калузькій та Тульській областях працювала російська протиповітряна оборона: судячи з роликів у соцмережах, які викладають місцеві жителі, було збито невідомі об'єкти. Російські пропагандистські канали повідомляють про атаку нібито на аеродром "Шайковка", звідки злітають і б'ють по Україні ракетами Х-22/32 стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

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Інформації, що щось кудись долетіло, поки що немає, доступні лише ролики із запусками протиракет і щонайменше двома перехопленнями.

Також немає підтверджень, що справді був атакований саме аеродром, оскільки кілька роликів, як стверджують пабліки, де їх виклали, знято в районі Обнінська, а це не західна частина Калузької області, де розташований аеродром.

Не виключено, що ППО працювала у різних районах області.

Військове відомство держави-окупанта РФ заявило, що "виявлена та знищена засобами ППО над територією Калузької області ракета доопрацьованого комплексу ППО С-200".

Слідом за російськими пабліками версію про С-200 та "Шайковку", як це постійно відбувається, підхопили деякі великі українські Telegram-ресурси, публікуючи "удар по летовищу" як факт.

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Жодних підтверджень, що це була ракета С-200, немає. Z-пабліки пишуть, що "салют" – це нібито "розліт фрагментів твердого палива" цієї ракети, проте такий самий ефект спостерігається і при перехопленні дронів Shahed-136, в яких немає твердого палива.

Як і минулого разу, коли по законній військовій цілі – аеродрому "Шайковка" – було завдано удару безпілотником (внаслідок чого знищено щонайменше один бомбардувальник), російські терористи, малюючи для свого населення альтернативну реальність, знову написали про "терористичну атаку по цивільних об'єктах".

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За оцінкою експерта, модифікований С-200 може бити на відстань, імовірно, до 360 км.

Від кордону України до "Шайковки" – близько 210 км. Однак ЗРК С-200 – масивна і в класичному виконанні стаціонарна система, яку навряд чи розмістили біля кордону.

ТТХ модифікованої версії, яка може бути мобільною, тримають у секреті.

У Москві знову припиняли вильоти літаків з аеропортів "Внуково" та "Домодєдово".

Перші припущення, що Україна нібито почала бити саме ракетами С-200, почали робити в липні 2023 року.

Вранці 9 липня атакували Керченський міст, і це могло бути розвідкою перед наступним результативним ударом 17 липня. На відео було видно роботу ППО по висотній цілі.

Також 9 липня дві ракети долетіли до Брянської області – за 170 км від кордону з Україною. На відео нібито падіння однієї з ракет зафіксовано хвостове "оперення", схоже на ракету комплексу С-200.

28 липня були атаковані Таганрог та Азов. Ракети не досягли можливих цілей – портів, що використовуються військовими РФ. Але на кадрах прильоту в центрі Таганрога знову характерне для С-200 оперення.

Вранці 21 серпня у Ростові пролунав потужний вибух. Z-канали написали про "С-200", влада – про "надзвук", але що це було, невідомо.

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