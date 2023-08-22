На супутникових знімках з аеродрому "Сольци" у Новгородській області РФ на південь від Санкт-Петербурга зображено знищений 19 серпня стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, підтверджується передислокація росіянами інших літаків одразу після цього епізоду.

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У короткому ролику зіставлено два супутникові знімки з часовим проміжком у п'ять днів.

Перше фото датоване 16 серпня. Цього дня на аеродромі стоять російські Ту-22М3, зокрема той, який потім буде знищено.

На кадрах 21 серпня видно "залишки" спаленого бомбардувальника у вигляді обгорілого сліду на землі. Також впадає в око відсутність рештки Ту-22М3.

Моніторингові канали у Telegram 20 серпня зазначали, що після ураження аеродрому "Сольци" дев'ять Ту-22М3 здійснили переміщення на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки бортів.

ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, . Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

19 серпня 2023 року військове відомство країни-окупанта РФ, а також жителі Сольців у Новгородській області в соцмережах заявили про атаку дронів на військовий аеродром.

Росіяни повідомили, що дрон, який здійснив атаку, нібито був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, і по ньому вели вогонь зі стрілецької зброї.

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