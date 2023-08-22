RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Спалений Ту-22М3 та переміщення інших літаків – супутникові знімки з аеродрому "Сольци" видео

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 08:38
Відео: Planet Lab
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео
Ліквідація кадировців під Бахмутом. Їм пропонували здатися – відео

На супутникових знімках з аеродрому "Сольци" у Новгородській області РФ на південь від Санкт-Петербурга зображено знищений 19 серпня стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, підтверджується передислокація росіянами інших літаків одразу після цього епізоду.

У короткому ролику зіставлено два супутникові знімки з часовим проміжком у п'ять днів.

Перше фото датоване 16 серпня. Цього дня на аеродромі стоять російські Ту-22М3, зокрема той, який потім буде знищено.

Скриншот

На кадрах 21 серпня видно "залишки" спаленого бомбардувальника у вигляді обгорілого сліду на землі. Також впадає в око відсутність рештки Ту-22М3.

Скриншот

Моніторингові канали у Telegram 20 серпня зазначали, що після ураження аеродрому "Сольци" дев'ять Ту-22М3 здійснили переміщення на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки бортів.

Скриншот
ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно, здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.
  • 19 серпня 2023 року військове відомство країни-окупанта РФ, а також жителі Сольців у Новгородській області в соцмережах заявили про атаку дронів на військовий аеродром.

  • Росіяни повідомили, що дрон, який здійснив атаку, нібито був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, і по ньому вели вогонь зі стрілецької зброї.

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратибомбардувальникаеродромту-22м3Сольци
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 