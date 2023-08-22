На супутникових знімках з аеродрому "Сольци" у Новгородській області РФ на південь від Санкт-Петербурга зображено знищений 19 серпня стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Крім того, підтверджується передислокація росіянами інших літаків одразу після цього епізоду.
У короткому ролику зіставлено два супутникові знімки з часовим проміжком у п'ять днів.
Перше фото датоване 16 серпня. Цього дня на аеродромі стоять російські Ту-22М3, зокрема той, який потім буде знищено.
На кадрах 21 серпня видно "залишки" спаленого бомбардувальника у вигляді обгорілого сліду на землі. Також впадає в око відсутність рештки Ту-22М3.
Моніторингові канали у Telegram 20 серпня зазначали, що після ураження аеродрому "Сольци" дев'ять Ту-22М3 здійснили переміщення на аеродроми "Белая" та "Оленья" задля безпеки бортів.
- 19 серпня 2023 року військове відомство країни-окупанта РФ, а також жителі Сольців у Новгородській області в соцмережах заявили про атаку дронів на військовий аеродром.
Росіяни повідомили, що дрон, який здійснив атаку, нібито був виявлений розрахунком поста зовнішнього спостереження аеродрому, і по ньому вели вогонь зі стрілецької зброї.
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