ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Атаки дронів на територію РФ набирають обертів, однак озвучувати їхні цілі не варто, щоб не нашкодити операціям. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Представника ГУР запитали про атаки дронів на "Москву-Сіті" та про те, якими можуть бути їхні цілі, і чи можливо для України зробити Москву і Московську область безполітними зонами, як окупанти зробили з Україною.

"Так, "бавовна" на Московії та на території самої Москви, столиці на болотах, продовжується і набирає обертів, інтенсивності. Ми бачимо, що це відбувається достатньо влучно. Що стосується цілей, думаю, що, напевно, неправильно це обговорювати, оскільки ворог теж слухає і бачить, йому теж цікаво зрозуміти, що буде далі", – сказав Юсов.

Однак, як наголосив представник ГУР, можна говорити про наслідки цих атак – наразі є вразливими всі російські структури та об’єкти, причетні до ведення війни проти України. Він прогнозує, що ситуація для РФ тільки погіршуватиметься, поки не закінчиться війна.

Юсов додав, що поки режим російського диктатора Володимира Путіна розосередив засоби протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях, сама РФ і Москва залишились без захисту.

Вночі 18 серпня в Москві закривали всі аеропорти через невідомі БПЛА, а в Експоцентрі вибухнув безпілотник. З'явилось відео моменту вибуху у центрі Москви.

Також 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух на нараді керівників окупаційної "поліції". ГУР показало відео з дрона, який атакував одну з будівель міста, залетівши у вікно.

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