ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Атаки дронов на территорию РФ набирают обороты, однако озвучивать их цели не стоит, чтобы не навредить операциям. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Представителя ГУР спросили об атаках дронов на "Москву-Сити" и о том, какими могут быть их цели, и возможно ли для Украины сделать Москву и Московскую область бесполетными зонами, как оккупанты сделали с Украиной.

"Да, "бавовна" в Московии и на территории самой Москвы, столицы на болотах, продолжается и набирает обороты, интенсивность. Мы видим, что это происходит достаточно точно. Что касается целей, думаю, что, наверное, неправильно это обсуждать, поскольку враг тоже слушает и видит, ему тоже интересно понять, что будет дальше", – сказал Юсов.

Однако, как отметил представитель ГУР, можно говорить о последствиях этих атак – сейчас уязвимы все российские структуры и объекты, причастные к ведению войны против Украины. Он прогнозирует, что ситуация для РФ будет только ухудшаться, пока война не закончится.

Юсов добавил, что пока режим российского диктатора Владимира Путина рассредоточил средства противовоздушной обороны на временно оккупированных территориях, сама РФ и Москва остались без защиты.

Ночью 18 августа в Москве закрывали все аэропорты из-за неизвестных БПЛА, а в Экспоцентре взорвался беспилотник. Появилось видео момента взрыва в центре Москвы.

Также 18 августа во временно оккупированном Энергодаре произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". ГУР показало видео с дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно.

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