Ночью в Москве закрывали Внуково, в Экспоцентре взорвался беспилотник – видео, фото

Ночью 18 августа в столице страны-агрессора закрывали небо над международном аэропорте Внуково, в Экспоцентре Москвы упал и взорвался беспилотник. Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

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Россияне считают, что ночью Москву атаковал украинский БПЛА.

Информация о взрыве появилась около 04:30.

Минобороны РФ заявило, что дрон якобы был поражен системой ПВО оккупантов и упал в районе Краснопресненской набережной.

В районе аэропорта Внуково было закрыто воздушное пространство, вылеты и прилеты отложены, сообщили авиаслужбы.

Частичное обрушение наружной стены зафиксировано в одном из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной в центре Москвы. Площадь обрушения — около 30 кв. метров, сообщили в экстренных службах.

11 августа сообщалось, что в Москве закрыли небо над аэропортом Внуково, отменили рейсы и объявили операцию "ковер".

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