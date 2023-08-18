Вночі у Москві закривали Внуково, в Експоцентрі вибухнув безпілотник – відео, фото

Вночі 18 серпня у столиці країни-агресора закривали небо над міжнародним аеропортом "Внуково", в Експоцентрі Москви впав та вибухнув безпілотник. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Росіяни вважають, що вночі Москву атакував український БпЛА.

Інформація про вибух з'явилася близько 4:30.

Міноборони РФ заявило, що дрон нібито був уражений системою ППО окупантів і впав у районі Краснопресненської набережної.

У районі аеропорту "Внуково" було закрито повітряний простір, вильоти та прильоти відкладено, повідомили авіаслужби.

Часткове обвалення зовнішньої стіни зафіксовано в одному з павільйонів Експоцентру на Краснопресненській набережній у центрі Москви. Площа обвалення – близько 30 кв. метрів, повідомили в екстрених службах.

11 серпня повідомлялося, що в Москві закрили небо над аеропортом "Внуково", скасували рейси та оголосили операцію "килим".

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