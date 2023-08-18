Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". Об этом сообщило Главное управление разведки и опубликовало видео с дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно.

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По данным ГУР, 18 августа в Энергодаре было назначено совещание руководителей силовиков-оккупантов. Утром ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника "полиции" раздался мощный взрыв, в результате чего многочисленные ранения получили начальник городского отдела полковник МВД России Павел Чесанов (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу, утверждают в ГУР.

Также в разведке сообщили, что после оперативного обследования раненых из временно оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля. Уже оттуда раненых планируют эвакуировать на военных вертолетах в РФ.

"Здание, кроме размещения управления "полиции", использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи", - сообщили в ГУР.

В настоящее время, по информации разведки, район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена, полностью отключена сеть интернет.

На временно оккупированных территориях, в частности в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске и других городах, регулярно происходят взрывы и другие инциденты, в результате которых гибнут или получают ранения местные оккупанты и коллаборанты.

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