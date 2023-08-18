UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Энергодаре дрон успешно атаковал совещание руководства "полиции" оккупантов - видео ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 18:41
Видео: ГУР
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области произошел взрыв на совещании руководителей оккупационной "полиции". Об этом сообщило Главное управление разведки и опубликовало видео с дрона, который атаковал одно из зданий города, залетев в окно.

По данным ГУР, 18 августа в Энергодаре было назначено совещание руководителей силовиков-оккупантов. Утром ориентировочно в 09:23 в кабинете начальника "полиции" раздался мощный взрыв, в результате чего многочисленные ранения получили начальник городского отдела полковник МВД России Павел Чесанов (Чувашская республика), его заместитель по оперативной работе, руководитель следственного отдела, начальник дежурной части и руководители ряда подразделений.

Сразу после взрыва они были срочно доставлены в местную больницу, утверждают в ГУР.

Также в разведке сообщили, что после оперативного обследования раненых из временно оккупированного Мелитополя были срочно вызваны три реанимобиля. Уже оттуда раненых планируют эвакуировать на военных вертолетах в РФ.

"Здание, кроме размещения управления "полиции", использовалось в качестве помещения личного состава оккупантов. В результате взрыва дом получил значительные повреждения, пожар распространился на 3-5 этажи", - сообщили в ГУР.

В настоящее время, по информации разведки, район происшествия заблокирован. Возможность передвижения по городу для гражданских лиц существенно ограничена, полностью отключена сеть интернет.

  • На временно оккупированных территориях, в частности в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске и других городах, регулярно происходят взрывы и другие инциденты, в результате которых гибнут или получают ранения местные оккупанты и коллаборанты.

Читайте также: ГУР объяснило украинцам на оккупированных территориях, какие данные собирать о псевдовыборах

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гурразведкаЭнергодарвзрыввойнамелитополь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 