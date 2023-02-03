В Энергодаре взорвалось авто: оккупанты говорят, что убит силовик-коллаборант – видео
03.02.2023, 09:43
Скриншот из видео
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль. Видео опубликовали местные Telegram-каналы и запорожский гауляйтер Рогов.
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Местные оккупанты называют взрыв "терактом" и заявляют, что убит силовик-коллаборант.
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по предварительным данным, авто принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который после вторжения россиян пошел прислуживать оккупантам.
"Вероятно, сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, у кого из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами", – написал Федоров.
- С начала полномасштабной войны потери россиян в войне составили почти 130 000 военных убитыми.
- Россияне пытались улучшить тактическое положение на Запорожском направлении, но безуспешно – позиции остались за ВСУ. В последние дни армия РФ не наращивает силы на этом направлении.
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