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В Энергодаре взорвалось авто: оккупанты говорят, что убит силовик-коллаборант – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2023, 09:43
В Энергодаре взорвалось авто: оккупанты говорят, что убит силовик-коллаборант – видео - Фото
Скриншот из видео

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области взорвался автомобиль. Видео опубликовали местные Telegram-каналы и запорожский гауляйтер Рогов.

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Местные оккупанты называют взрыв "терактом" и заявляют, что убит силовик-коллаборант.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что, по предварительным данным, авто принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который после вторжения россиян пошел прислуживать оккупантам.

"Вероятно, сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, у кого из коллаборантов больше не получится сотрудничать с рашистами", – написал Федоров.

  • С начала полномасштабной войны потери россиян в войне составили почти 130 000 военных убитыми.
  • Россияне пытались улучшить тактическое положение на Запорожском направлении, но безуспешно – позиции остались за ВСУ. В последние дни армия РФ не наращивает силы на этом направлении.

Смотрите также: В Мариуполе произошла серия взрывов в местах дислокации оккупантов – видео

Оксана Житнюк
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