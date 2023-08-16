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Представителя ГУР спросили о деятельности РДК в России. Сказал, что "еще услышим"

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 21:00
Представителя ГУР спросили о деятельности РДК в России. Сказал, что
Фото: РДК

Российский добровольческий корпус (РДК) действует на территории РФ автономно, однако украинская разведка прогнозирует, что общество еще услышит о результатах работы бойцов. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Журналистка подчеркнула, что в последние месяцы не было публичной информации о деятельности РДК и Легиона Свобода России, и спросила "услышим ли".

"Прежде всего, это достаточно автономные сообщества, которые на территории РФ действуют независимо, поскольку речь идет о гражданах РФ. Но да – в целом, конечно услышим", – сказал Юсов.

Журналистка также спросила, связано ли строительство минно-взрывных заграждений в Белгородской области РФ с опасениями россиян по поводу новых операций Легиона Свобода России и РДК.

Юсов в ответ предположил, что, возможно, руководство РФ наоборот принимает такие меры, чтобы местные не пытались сбежать на территорию Украины и просить о политическом убежище.

Он напомнил, что сейчас жители приграничных регионов РФ просят центральные власти "хоть чем-то" помочь им с восстановлением домов, повредженных вследствие полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"Странный народ и странные действия. Но если бы они занимались исключительно укреплением собственных границ и не лезли в Украину, я думаю, что все бы у них было хорошо, спокойно и так, как они любят, душевно и по-домашнему. А в противном случае ситуация развивается по-другому", – сказал представитель ГУР.

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Оксана Житнюк
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