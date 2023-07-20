В России нашли агитацию за Русский добровольческий корпус и ВСУ в посылке с парфюмерией

Российские силовики начали проверку из-за листовок в поддержку оппозиционного властям РФ Русского добровольческого корпуса (РДК) и ВСУ в посылках косметической компании Avon. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".

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Российская полиция и Следственный комитет РФ начали проверку из-за печатных текстов с осуждением войны и "благодарностью" в адрес РДК в посылках с парфюмерией.

Также в этих текстах якобы нашли призывы к осуществлению деятельности, которая "направлена против безопасности государства".

Заявителем оказался россиянин, менеджер из Москвы.

После получения посылок он заметил, что полиэтиленовая упаковка одной из них повреждена.

В ней он нашел "похожий на фискальный чек" документ с информацией о войне и поддержкой РДК.

Сначала россиянин подумал, что какие-то "сторонники ВСУ" открыли сверток и подложили эту агитацию.

В то же время и во второй коробке, запечатанной заводским образом, мужчина тоже нашел аналогичную листовку.

Авторам этих материалов грозит уголовное преследование в РФ.

Отмечается, что в компании Avon эту ситуацию пока не прокомментировали.

Сама компания в марте 2022 года прекратила инвестиции в РФ и остановила экспорт продукции из российского завода в другие страны.

При этом компания до сих пор работает в РФ, сайт компании активен.

Русский добровольческий корпус (РДК) – военизированная организация, состоящая из граждан РФ и декларирующая цель свержения режима российского диктатора Владимира Путина.

1 июня 2023 года РДК заявил о пересечении российской границы и наступлении в направлении Шебекино в Белгородской области.

В Главном управлении разведки МО в комментарии LIGA.net объяснили, что на территории РФ российские бойцы РДК действуют автономно.

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