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В России нашли агитацию за Русский добровольческий корпус и ВСУ в посылке с парфюмерией

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 15:43
В России нашли агитацию за Русский добровольческий корпус и ВСУ в посылке с парфюмерией - Фото
Фото: depositphotos

Российские силовики начали проверку из-за листовок в поддержку оппозиционного властям РФ Русского добровольческого корпуса (РДК) и ВСУ в посылках косметической компании Avon. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".

Российская полиция и Следственный комитет РФ начали проверку из-за печатных текстов с осуждением войны и "благодарностью" в адрес РДК в посылках с парфюмерией.

Также в этих текстах якобы нашли призывы к осуществлению деятельности, которая "направлена против безопасности государства".

Заявителем оказался россиянин, менеджер из Москвы.

После получения посылок он заметил, что полиэтиленовая упаковка одной из них повреждена.

В ней он нашел "похожий на фискальный чек" документ с информацией о войне и поддержкой РДК.

Сначала россиянин подумал, что какие-то "сторонники ВСУ" открыли сверток и подложили эту агитацию.

В то же время и во второй коробке, запечатанной заводским образом, мужчина тоже нашел аналогичную листовку.

Авторам этих материалов грозит уголовное преследование в РФ.

Отмечается, что в компании Avon эту ситуацию пока не прокомментировали.

Сама компания в марте 2022 года прекратила инвестиции в РФ и остановила экспорт продукции из российского завода в другие страны.

При этом компания до сих пор работает в РФ, сайт компании активен.

Читайте также: Русский добровольческий корпус: С ЛСР контролируем более четырех населенных пунктов в России

Артём Джерипа
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