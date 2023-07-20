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В Росії знайшли агітацію за Російський добровольчий корпус та ЗСУ у посилці з парфумами

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 15:43
В Росії знайшли агітацію за Російський добровольчий корпус та ЗСУ у посилці з парфумами - Фото
Фото: depositphotos

Російські силовики почали перевірку через листівки на підтримку опозиційного владі РФ Російського добровольчого корпусу (РДК) та ЗСУ у посилках косметичної компанії Avon. Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "Коммерсант".

Російська поліція та Слідчий комітет РФ почали перевірку через друковані тексти із засудженням війни та "вдячністю" на адресу РДК у посилках з парфумерією.

Також у цих текстах нібито знайшли заклики до здійснення діяльності, "спрямованої проти безпеки держави".

Заявником виявився росіянин, менеджер з Москви.

Після отримання посилок він помітив, що поліетиленове пакування однієї з них пошкоджене.

У ній він знайшов "схожий на фіскальний чек" документ з інформацією про війну та підтримкою РДК.

Спочатку росіянин подумав, що якісь "прихильники ЗСУ" відкрили пакунок та підклали цю агітацію.

Водночас у другій коробці, яку було запечатано заводським чином, чоловік теж знайшов аналогічну листівку.

Авторам цих матеріалів загрожує кримінальне переслідування у РФ.

Зазначається, що в компанії Avon цю ситуацію наразі не прокоментували.

Сама компанія у березні 2022 року припинила інвестиції до РФ та зупинила експорт продукції з російського заводу до інших країн.

Водночас компанія досі працює у РФ, сайт компанії активний.

Читайте також: Російський добровольчий корпус: З ЛСР контролюємо понад чотири населені пункти в Росії

Артем Джеріпа
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війнапарфумеріяагітаціяРосійський добровольчий корпусрдкavon
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