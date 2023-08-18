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Момент взрыва беспилотника в центре Москвы попал на камеру – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 07:14
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Ночью в Москве взорвался неизвестный беспилотник. Момент взрыва попал на видео, которые публикуют в пропагандистских соцсетях оккупантов.

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Взрыв произошел в центре столицы страны-агрессора, на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

  • 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв. Момент взрыва попал на видео.
  • Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.

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Наталья Медведева
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