Ночью в Москве взорвался неизвестный беспилотник. Момент взрыва попал на видео, которые публикуют в пропагандистских соцсетях оккупантов.
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Взрыв произошел в центре столицы страны-агрессора, на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной.
- 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде в Подмосковье прогремел мощнейший взрыв. Момент взрыва попал на видео.
- Что взорвалось – неизвестно, но появились ролики с разбросанными артиллерийскими снарядами. У одного из операторов вырвали телефон.
- 11 августа сообщалось, что в Москве закрыли небо над аэропортом "Внуково", отменили рейсы и объявили операцию "ковер".
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