Вночі у Москві вибухнув невідомий безпілотник. Момент вибуху потрапив на відео, яке публікують у пропагандистських соцмережах окупантів.
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Вибух стався у центрі столиці країни-агресора, на території Експоцентру на Краснопресненській набережній.
- 9 серпня 2023 року на території Загорського оптико-механічного заводу в Сергієвому Посаді в Підмосков'ї пролунав потужний вибух. Момент вибуху потрапив на відео.
- Що вибухнуло – невідомо, але з'явилися ролики із розкиданими артилерійськими снарядами. В одного з операторів вирвали телефон.
- 11 серпня повідомлялося, що в Москві закрили небо над аеропортом "Внуково", скасували рейси та оголосили операцію "килим".
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