Вночі у Москві вибухнув невідомий безпілотник. Момент вибуху потрапив на відео, яке публікують у пропагандистських соцмережах окупантів.

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Вибух стався у центрі столиці країни-агресора, на території Експоцентру на Краснопресненській набережній.

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