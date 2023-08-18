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Момент вибуху безпілотника у центрі Москви потрапив на камеру – відео видео

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18.08.2023, 07:14
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Вночі у Москві вибухнув невідомий безпілотник. Момент вибуху потрапив на відео, яке публікують у пропагандистських соцмережах окупантів.

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Вибух стався у центрі столиці країни-агресора, на території Експоцентру на Краснопресненській набережній.

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Наталія Медведєва
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