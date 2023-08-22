На спутниковых снимках с аэродрома "Сольцы" в Новгородской области РФ к югу от Санкт-Петербурга изображен уничтоженный 19 августа стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, подтверждается передислокация россиянами других самолетов сразу после этого эпизода.
В коротком ролике сопоставлены два спутниковых снимка с промежутком в пять дней.
Первая фотография датирована 16 августа. В этот день на аэродроме стоят российские Ту-22М3, в том числе тот, который в дальнейшем будет уничтожен.
На кадрах 21 августа видны "остатки" сожженного бомбардировщика в виде обуглившегося следа на земле. Также бросается в глаза отсутствие других Ту-22М3.
Мониторинговые каналы в Telegram 20 августа отмечали, что после поражения аэродрома "Сольцы" девять Ту-22М3 совершили перемещение на аэродромы "Белая" и "Оленья" для безопасности бортов.
- 19 августа 2023 года военное ведомство страны-оккупанта РФ, а также жители Сольцев в Новгородской области в соцсетях заявили об атаке дронов на военный аэродром.
- Россияне сообщили, что совершивший атаку дрон якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, и по нему вели огонь из стрелкового оружия.
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