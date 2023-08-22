На спутниковых снимках с аэродрома "Сольцы" в Новгородской области РФ к югу от Санкт-Петербурга изображен уничтоженный 19 августа стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, подтверждается передислокация россиянами других самолетов сразу после этого эпизода.

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В коротком ролике сопоставлены два спутниковых снимка с промежутком в пять дней.

Первая фотография датирована 16 августа. В этот день на аэродроме стоят российские Ту-22М3, в том числе тот, который в дальнейшем будет уничтожен.

На кадрах 21 августа видны "остатки" сожженного бомбардировщика в виде обуглившегося следа на земле. Также бросается в глаза отсутствие других Ту-22М3.

Мониторинговые каналы в Telegram 20 августа отмечали, что после поражения аэродрома "Сольцы" девять Ту-22М3 совершили перемещение на аэродромы "Белая" и "Оленья" для безопасности бортов.

СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, . Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно , способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

19 августа 2023 года военное ведомство страны-оккупанта РФ, а также жители Сольцев в Новгородской области в соцсетях заявили об атаке дронов на военный аэродром.

Россияне сообщили, что совершивший атаку дрон якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, и по нему вели огонь из стрелкового оружия.

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