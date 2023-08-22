UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сожженный Ту-22М3 и перемещение других самолетов – спутниковые снимки с аэродрома "Сольцы" видео

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 08:38
Видео: Planet Lab
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
"Через Европу пойдем". Журналистка разговорила вагнеровца в Беларуси на сайте знакомств
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео
Ликвидация кадыровцев под Бахмутом. Им предлагали сдаться – видео

На спутниковых снимках с аэродрома "Сольцы" в Новгородской области РФ к югу от Санкт-Петербурга изображен уничтоженный 19 августа стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, подтверждается передислокация россиянами других самолетов сразу после этого эпизода.

В коротком ролике сопоставлены два спутниковых снимка с промежутком в пять дней.

Первая фотография датирована 16 августа. В этот день на аэродроме стоят российские Ту-22М3, в том числе тот, который в дальнейшем будет уничтожен.

Скриншот

На кадрах 21 августа видны "остатки" сожженного бомбардировщика в виде обуглившегося следа на земле. Также бросается в глаза отсутствие других Ту-22М3.

Скриншот

Мониторинговые каналы в Telegram 20 августа отмечали, что после поражения аэродрома "Сольцы" девять Ту-22М3 совершили перемещение на аэродромы "Белая" и "Оленья" для безопасности бортов.

Скриншот
СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно, способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.
  • 19 августа 2023 года военное ведомство страны-оккупанта РФ, а также жители Сольцев в Новгородской области в соцсетях заявили об атаке дронов на военный аэродром.
  • Россияне сообщили, что совершивший атаку дрон якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, и по нему вели огонь из стрелкового оружия.

Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотериаэродромбомбардировщикТу-22М3Сольцы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 