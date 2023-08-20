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Ту-22М3 охвачен огнем: появились фото последствий атаки дронов на аэродром Сольцы в РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 16:38
Ту-22М3 охвачен огнем: появились фото последствий атаки дронов на аэродром Сольцы в РФ - Фото
Фотo - соцмережі

Сегодня, 20 августа, в Telegram-каналах начали распространять фото, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия вчерашней атаки дронов на военный аэродром в Сольцах в Новгородской области РФ к югу от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

На фото видно, что самолет охвачен огнем, над ним поднялся черный дым.

Ту-22М3 охвачен огнем: появились фото последствий атаки дронов на аэродром Сольцы в РФ

Вчера в РФ сообщили, что совершивший атаку дрон якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, и по нему вели огонь из стрелкового оружия.

В Минобороны РФ признали "возгорание" на стоянке самолетов и сообщили, что повреждение получил один самолет.

По неподтвержденным данным мониторинговых каналов, там размещалось около 10 таких самолетов.

От аэродрома по прямой к ближайшей территории Украины – не менее 660 км.

  • Сегодня пропагандистские СМИ России и местные власти Ростовской области заявили об атаке беспилотников на одну из воинских частей в регионе.

Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит

Оксана Житнюк
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