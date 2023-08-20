Ту-22М3 охвачен огнем: появились фото последствий атаки дронов на аэродром Сольцы в РФ
Сегодня, 20 августа, в Telegram-каналах начали распространять фото, на которых, как утверждается, зафиксированы последствия вчерашней атаки дронов на военный аэродром в Сольцах в Новгородской области РФ к югу от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
На фото видно, что самолет охвачен огнем, над ним поднялся черный дым.
Вчера в РФ сообщили, что совершивший атаку дрон якобы был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома, и по нему вели огонь из стрелкового оружия.
В Минобороны РФ признали "возгорание" на стоянке самолетов и сообщили, что повреждение получил один самолет.
По неподтвержденным данным мониторинговых каналов, там размещалось около 10 таких самолетов.
От аэродрома по прямой к ближайшей территории Украины – не менее 660 км.
- Сегодня пропагандистские СМИ России и местные власти Ростовской области заявили об атаке беспилотников на одну из воинских частей в регионе.
Читайте также: ГУР: Атаки дронов на Россию и Москву набирают обороты. Цели обсуждать не стоит
Комментарии