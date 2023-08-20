RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ту-22М3 охопило вогнем: з’явились фото наслідків атаки дронів на аеродром Сольці в РФ

Этот материал также доступен на русском
20.08.2023, 16:38
Ту-22М3 охопило вогнем: з’явились фото наслідків атаки дронів на аеродром Сольці в РФ - Фото
Фотo - соцмережі

Сьогодні, 20 серпня, в Telegram-каналах почали розповсюджувати фото, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки вчорашньої атаки дронів на військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області РФ на південь від Санкт-Петербурга, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. 

На фото видно, що літак охопило вогнем, над ним здійнявся чорний дим.

Ту-22М3 охопило вогнем: з’явились фото наслідків атаки дронів на аеродром Сольці в РФ

Вчора в РФ повідомили, що дрон, який здійснив атаку, нібито був виявлений розрахунком посту зовнішнього спостереження аеродрому, і по ньому вели вогонь зі стрілецької зброї.

В Міноборони РФ визнали "загоряння" на стоянці літаків і повідомили, що пошкодження отримав один літак.

За непідтвердженими даними моніторингових каналів, там розміщувалося близько 10 таких літаків.

Від Сольців по прямій до найближчої території України – не менше 660 км.

  • Сьогодні пропагандистські ЗМІ Росії та місцева влада Ростовської області заявили про атаку безпілотників на одну з військових частин у регіоні.

Читайте також: ГУР: Атаки дронів на Росію і Москву набирають обертів. Цілі обговорювати не варто

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
літаквійнаавіаціядиверсіяТу-22Сольці
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 