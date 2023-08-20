Росіяни пишуть про атаку дронів на в/ч у Ростовській області, стверджують, що збили всі цілі

Російські пропагандистські ЗМІ та місцева влада Ростовської області заявили про атаку безпілотників на одну з військових частин у регіоні. Про жертви та руйнування вони традиційно не повідомили.

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"Рано вранці у нас в області була зроблена спроба теракту з використанням дронів-камікадзе. По БПЛА успішно відпрацювали засоби РЕБ. ППО не застосовувалося через малий розмір цілі", — написав губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Як стверджують пропагандисти, після нібито роботи РЕБ два дрони впали на території в/ч у Каменськ-Шахтинському, ще один — поблизу Новошахтинська.

Фото та відео для підтвердження цієї інформації наразі немає.

Сьогодні вночі безпілотник атакував Курський залізничний вокзал: понівечено дах, фасад і першу платформу вокзалу, п'ятеро людей отримали легкі поранення внаслідок падіння уламків скла, спричинених вибухом дрона.

Москву також атакували дрони, мер російської столиці Собянін заявив про нібито відбиття атаки.

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