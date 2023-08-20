В ніч проти 20 серпня залізничний вокзал у російському Курську атакував безпілотник, внаслідок чого на даху будівлі виникла пожежа. Відео наслідків та момент влучання БпЛА публікують у соцмережах.

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На роликах, опублікованих в російських Telegram-каналах, палає дах будівлі вокзалу, на місце з'їжджаються оперативні служби. Крім того, з'явилося відео моменту влучання безпілотника, зняті на камери відеоспостереження: видно заграву та подальший звук вибуху.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що п'ятеро людей отримали легкі поранення внаслідок падіння уламків скла, спричинених вибухом дрона.

18 серпня у столиці країни-агресора закривали небо над міжнародним аеропортом "Внуково", в Експоцентрі Москви впав та вибухнув безпілотник.

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