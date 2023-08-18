ГУР про ймовірну провокацію РФ на Курській АЕС: Це "коронна фішка" ФСБ, можуть зробити це
Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію про ймовірну підготовку росіянами провокацій на Курській атомній електростанції, заявив в ефірі телемарафону, що це – "коронна фішка" Федеральної служби безпеки РФ.
Центр нацспротиву 15 серпня опублікував дані про те, що російські загарбники планують провокацію на Курській атомній електростанції у РФ та готують евакуацію місцевого населення. Внутрішні документи, на які посилався ЦНС, можна переглянути тут.
"Інформація про можливі провокації на російських атомних об'єктах та інших об'єктах критичної інфраструктури була, а цього тижня активізувалася", – сказав Юсов.
За його словами, вкиди в інформаційний простір щодо провокацій на Курській АЕС – це "коронна фішка" російської ФСБ.
Представник ГУР каже, що ФСБ може продовжувати "підривати Росію" для розв'язання внутрішніх проблем на кшталт проблем з мобілізацією російського суспільства на війну проти України.
"Вони можуть вдатися до таких кроків", – резюмував Юсов.
- 19 липня 2023 року ГУР повідомило, що РФ готує нові провокації із застосуванням важкого озброєння на Запорізькій АЕС.
- СБУ здобула розвіддані, що свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.
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