ГУР про ймовірну провокацію РФ на Курській АЕС: Це "коронна фішка" ФСБ, можуть зробити це

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, коментуючи інформацію про ймовірну підготовку росіянами провокацій на Курській атомній електростанції, заявив в ефірі телемарафону, що це – "коронна фішка" Федеральної служби безпеки РФ.

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Центр нацспротиву 15 серпня опублікував дані про те, що російські загарбники планують провокацію на Курській атомній електростанції у РФ та готують евакуацію місцевого населення. Внутрішні документи, на які посилався ЦНС, можна переглянути тут.

"Інформація про можливі провокації на російських атомних об'єктах та інших об'єктах критичної інфраструктури була, а цього тижня активізувалася", – сказав Юсов.

За його словами, вкиди в інформаційний простір щодо провокацій на Курській АЕС – це "коронна фішка" російської ФСБ.

Представник ГУР каже, що ФСБ може продовжувати "підривати Росію" для розв'язання внутрішніх проблем на кшталт проблем з мобілізацією російського суспільства на війну проти України.

"Вони можуть вдатися до таких кроків", – резюмував Юсов.

19 липня 2023 року ГУР повідомило, що РФ готує нові провокації із застосуванням важкого озброєння на Запорізькій АЕС.

СБУ здобула розвіддані, що свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі – Мозирському нафтопереробному заводі.

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