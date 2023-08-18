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ГУР о вероятной провокации РФ на Курской АЭС: Это "коронная фишка" ФСБ, могут сделать это

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 19:56
ГУР о вероятной провокации РФ на Курской АЭС: Это
Курская АЭС (Фото из открытых источников)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, комментируя информацию о вероятной подготовке россиянами провокаций на Курской атомной электростанции, заявил в эфире телемарафона, что это – "коронная фишка" Федеральной службы безопасности РФ.

Центр нацсопротивления 15 августа опубликовал данные о том, что российские захватчики планируют провокацию на Курской атомной электростанции в РФ и готовят эвакуацию местного населения. Внутренние документы, на которые ссылался ЦНС, можно посмотреть здесь.

"Информация о возможных провокациях на российских атомных объектах и других объектах критической инфраструктуры была, а на этой неделе активизировалась", – сказал Юсов.

По его словам, вбросы в информационное пространство по поводу провокаций на Курской АЭС – это "коронная фишка" российской ФСБ.

Представитель ГУР говорит, что ФСБ может продолжать "взрывать Россию" для решения внутренних проблем вроде проблем с мобилизацией российского общества на войну против Украины.

"Они могут предпринять такие шаги", – резюмировал Юсов.

  • 19 июля 2023 года ГУР сообщило, что РФ готовит новые провокации с применением тяжелого вооружения на Запорожской АЭС.
  • СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Читайте также: Украинские СМИ разнесли фейк врага о подрыве Запорожской АЭС и испугали людей. Реакция ГУР

Милана Головань
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