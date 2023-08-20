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Ночью Курский вокзал атаковал беспилотник. Загорелась крыша, пятеро раненых – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 06:14
Видео: соцсети
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В ночь на 20 августа железнодорожный вокзал в российском Курске атаковал беспилотник, в результате чего на крыше здания возник пожар. Видео последствий и момент попадания БпЛА публикуют в соцсетях.

На роликах, опубликованных в российских Telegram-каналах, пылает крыша здания вокзала, на место съезжаются оперативные службы. Кроме того, появилось видео момента попадания беспилотника, снятого на камеры видеонаблюдения: видно зарево и последующий звук взрыва.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пять человек получили легкие ранения в результате падения обломков стекла, вызванных взрывом дрона.

  • 18 августа в столице страны-агрессора закрывали небо над международным аэропортом "Внуково", в Экспоцентре Москвы упал и взорвался беспилотник.

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Милана Головань
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