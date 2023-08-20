В ночь на 20 августа железнодорожный вокзал в российском Курске атаковал беспилотник, в результате чего на крыше здания возник пожар. Видео последствий и момент попадания БпЛА публикуют в соцсетях.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На роликах, опубликованных в российских Telegram-каналах, пылает крыша здания вокзала, на место съезжаются оперативные службы. Кроме того, появилось видео момента попадания беспилотника, снятого на камеры видеонаблюдения: видно зарево и последующий звук взрыва.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пять человек получили легкие ранения в результате падения обломков стекла, вызванных взрывом дрона.
- 18 августа в столице страны-агрессора закрывали небо над международным аэропортом "Внуково", в Экспоцентре Москвы упал и взорвался беспилотник.
Читайте также: ГУР о вероятной провокации РФ на Курской АЭС: Это "коронная фишка" ФСБ, могут сделать это
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии