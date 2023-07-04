Вагнерівцям і Пригожину пробачили збитки у $1 млн під час "заколоту" у Ростові – росЗМІ
04.07.2023, 15:04
Євген Пригожин у Ростові (Скриншот з відео)
Влада російського Ростова-на-Дону "пробачила" терористичній Групі Вагнера та її ватажку Євгену Пригожину збитки, завдані під час "заколоту". Про це повідомляє російське ЗМІ The Insider з посиланням на пропагандистів та посадовців РФ.
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Зазначається, що влада міста "пробачила" бойовикам збитки у 92,5 млн рублів, що складає близько $1 млн.
У мерії Ростова заявили, що кошти на ремонтні роботи, зокрема ремонт доріг, виділено з міського бюджету.
На даний час місцева влада не має планів щодо стягнення збитків.
РосЗМІ зауважує, що військова техніка вагнерівців пошкодила дороги, тротуари та стрілки трамвайних колій, а також комунальну техніку.
- 24 червня 2023 року ватажок терористичної ПВК Вагнер Пригожин оголосив про "похід" на Москву. До цього він повідомив, що штаби бойовиків Групи Вагнера нібито обстріляли російські війська.
- Увечері наступного дня Пригожин домовився з владою РФ та відвів бойовиків. Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.
- Російський диктатор Путін повідомив, що на утримання терористичної Групи Вагнера російська держава за рік витратила близько $1 млрд.
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