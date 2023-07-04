Вагнерівцям і Пригожину пробачили збитки у $1 млн під час "заколоту" у Ростові – росЗМІ

Влада російського Ростова-на-Дону "пробачила" терористичній Групі Вагнера та її ватажку Євгену Пригожину збитки, завдані під час "заколоту". Про це повідомляє російське ЗМІ The Insider з посиланням на пропагандистів та посадовців РФ.

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Зазначається, що влада міста "пробачила" бойовикам збитки у 92,5 млн рублів, що складає близько $1 млн.

У мерії Ростова заявили, що кошти на ремонтні роботи, зокрема ремонт доріг, виділено з міського бюджету.

На даний час місцева влада не має планів щодо стягнення збитків.

РосЗМІ зауважує, що військова техніка вагнерівців пошкодила дороги, тротуари та стрілки трамвайних колій, а також комунальну техніку.

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