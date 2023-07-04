Вагнеровцам и Пригожину простили ущерб в $1 млн во время "мятежа" в Ростове – росСМИ
Власти российского Ростова-на-Дону "простили" террористической Группе Вагнера и ее главарю Евгению Пригожину ущерб, нанесенный во время "мятежа". Об этом сообщает российское СМИ The Insider со ссылкой на пропагандистов и чиновников РФ.
Отмечается, что власти города "простили" боевикам ущерб в 92,5 млн рублей, что составляет около $1 млн.
В мэрии Ростова заявили, что средства на ремонтные работы, в том числе ремонт дорог, выделены из городского бюджета.
В настоящее время у местных властей нет планов по взысканию ущерба.
РосСМИ отмечает, что военная техника вагнеровцев повредила дороги, тротуары и стрелки трамвайных путей, а также коммунальную технику.
- 24 июня 2023 года главарь террористической ЧВК Вагнер Пригожин объявил о "походе" на Москву. Ранее он сообщил, что штабы боевиков Группы Вагнера якобы обстреляли российские войска.
- Вечером следующего дня Пригожин договорился с властями РФ и увел боевиков. Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.
- Российский диктатор Путин сообщил, что на содержание террористической Группы Вагнера российское государство за год потратило около $1 млрд.
Читайте также: Лукашенко заявил, что все "зеки" ПВК Вагнер погибли в Украине и белорусам нечего бояться
Комментарии