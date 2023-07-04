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Вагнеровцам и Пригожину простили ущерб в $1 млн во время "мятежа" в Ростове – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
04.07.2023, 15:04
Вагнеровцам и Пригожину простили ущерб в $1 млн во время
Евгений Пригожин в Ростове (Скриншот с видео)

Власти российского Ростова-на-Дону "простили" террористической Группе Вагнера и ее главарю Евгению Пригожину ущерб, нанесенный во время "мятежа". Об этом сообщает российское СМИ The Insider со ссылкой на пропагандистов и чиновников РФ.

Отмечается, что власти города "простили" боевикам ущерб в 92,5 млн рублей, что составляет около $1 млн.

В мэрии Ростова заявили, что средства на ремонтные работы, в том числе ремонт дорог, выделены из городского бюджета.

В настоящее время у местных властей нет планов по взысканию ущерба.

РосСМИ отмечает, что военная техника вагнеровцев повредила дороги, тротуары и стрелки трамвайных путей, а также коммунальную технику.

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Артём Джерипа
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