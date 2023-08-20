Россияне пишут об атаке дронов на в/ч в Ростовской области, утверждают, что сбили все цели

Российские пропагандистские СМИ и местные власти Ростовской области заявили об атаке беспилотников на одну из воинских частей в регионе. О жертвах и разрушениях они традиционно не сообщили.

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"Рано утром у нас в области была сделана попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", – написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как утверждают пропагандисты, после якобы работы РЭБ два дрона упали на территории в/ч в Каменск-Шахтинском, еще один — вблизи Новошахтинск.

Фото и видео для подтверждения этой информации пока нет.

Сегодня ночью беспилотник атаковал Курский железнодорожный вокзал: изуродованы крыша, фасад и первая платформа вокзала, пять человек получили легкие ранения в результате падения обломков стекла, вызванных взрывом дрона.

Москву также атаковали дроны, мэр российской столицы Собянин заявил о якобы отражении атаки.

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