Россияне пишут об атаке дронов на в/ч в Ростовской области, утверждают, что сбили все цели
20.08.2023, 10:34
Дрон (Иллюстративное фото)
Российские пропагандистские СМИ и местные власти Ростовской области заявили об атаке беспилотников на одну из воинских частей в регионе. О жертвах и разрушениях они традиционно не сообщили.
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"Рано утром у нас в области была сделана попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", – написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Как утверждают пропагандисты, после якобы работы РЭБ два дрона упали на территории в/ч в Каменск-Шахтинском, еще один — вблизи Новошахтинск.
Фото и видео для подтверждения этой информации пока нет.
- Сегодня ночью беспилотник атаковал Курский железнодорожный вокзал: изуродованы крыша, фасад и первая платформа вокзала, пять человек получили легкие ранения в результате падения обломков стекла, вызванных взрывом дрона.
- Москву также атаковали дроны, мэр российской столицы Собянин заявил о якобы отражении атаки.
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