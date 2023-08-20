UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россияне пишут об атаке дронов на в/ч в Ростовской области, утверждают, что сбили все цели

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2023, 10:34
Россияне пишут об атаке дронов на в/ч в Ростовской области, утверждают, что сбили все цели - Фото
Дрон (Иллюстративное фото)

Российские пропагандистские СМИ и местные власти Ростовской области заявили об атаке беспилотников на одну из воинских частей в регионе. О жертвах и разрушениях они традиционно не сообщили.

"Рано утром у нас в области была сделана попытка теракта с использованием дронов-камикадзе. По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели", – написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как утверждают пропагандисты, после якобы работы РЭБ два дрона упали на территории в/ч в Каменск-Шахтинском, еще один — вблизи Новошахтинск.

Фото и видео для подтверждения этой информации пока нет.

  • Сегодня ночью беспилотник атаковал Курский железнодорожный вокзал: изуродованы крыша, фасад и первая платформа вокзала, пять человек получили легкие ранения в результате падения обломков стекла, вызванных взрывом дрона.
  • Москву также атаковали дроны, мэр российской столицы Собянин заявил о якобы отражении атаки.

Читайте также: Вагнеровцам и Пригожину простили убытки в $1 млн во время "мятежа" в Ростове – росСМИ

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаростовдронбеспилотник
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 