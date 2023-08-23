Буданов: Після ударів у Росії залишилось 27 справних бомбардувальників Ту-22М3

Після останніх ударів по російських аеродромах "Сольці" та "Шайковка" в окупантів залишилось 27 справних стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

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Буданов повідомив, що всього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 літаків окупантів.

"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – сказав начальник ГУР.

Він повідомив, що унаслідок операцій у "Сольцях" та "Шайковці" повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені.

Буданов зауважив, що уражені літаки з часом будуть відремонтовані.

Начальник ГУР заявив, що удари по російських літаках здійснили "люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання".

ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, . Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно , здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

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