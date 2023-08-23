Буданов: Після ударів у Росії залишилось 27 справних бомбардувальників Ту-22М3
Після останніх ударів по російських аеродромах "Сольці" та "Шайковка" в окупантів залишилось 27 справних стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
Буданов повідомив, що всього у повітряних операціях проти України беруть участь 436 літаків окупантів.
"Це багато. Але якщо ви спитаєте, скільки серед них Ту-22, то це одиниці будуть. Ту-22 у них справних лишалося близько 31, тепер 29 – і мінус два ще тих, які на ремонті перебуватимуть, тобто 27. Тобто не так багато тих, які насправді літають", – сказав начальник ГУР.
Він повідомив, що унаслідок операцій у "Сольцях" та "Шайковці" повністю знищені два літаки, ще два пошкоджені.
Буданов зауважив, що уражені літаки з часом будуть відремонтовані.
Начальник ГУР заявив, що удари по російських літаках здійснили "люди, які з території Російської Федерації виконали певні завдання".
- 19 серпня дрон (чи декілька) атакував військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області на південь від Санкт-Петербурга, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.
- 21 серпня представник ГУР підтвердив щонайменше одного літака на російському аеродромі "Шайковка" унаслідок атаки дрона.
- 23 серпня ГУР виманило російський військовий гелікоптер Мі-8, він сів на українському аеродромі на Харківщині. Начальник ГУР повідомив, що пілот російського гелікоптера, який сів на українському аеродромі, добровільно перегнав судно, його родину непомітно перевезли в Україну.
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