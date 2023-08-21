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Удар по "Шайковці". ГУР підтверджує пошкодження щонайменше одного літака росіян

Этот материал также доступен на русском
21.08.2023, 17:47
Удар по
Супутниковий знімок аеродрому "Шайковка" 10 серпня (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

На російському аеродромі "Шайковка" унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net. Раніше про атаку повідомляли пропагандистські ресурси окупантів.

"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", – сказав він.

За словами Юсова, це зробили люди, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

"Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора.", – пояснив він.

О 16:30 ресурс окупантів Baza повідомив про нібито спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці.

За словами пропагандистів, ушкоджень зазнав літак, який нібито не використовується.

Згідно з повідомленнями Повітряних сил, аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які застосовуються у війні.

Зокрема, саме з "Шайковки" 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

ДОВІДКА. Далекі бомбардувальники Ту-22М3 переносять ракети Х-22 – це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Призначалася для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) та групових цілей (авіаносних ударних груп) за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини. Під час великої війни стала знаряддям численних злочинів, вчинених Росією, зокрема ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та житловому будинку в Дніпрі. Бойова частина ракети – 950 кг, а відхилення від цілі – від 600 м і вище. Збивати Х-22, ймовірно, здатні лише ЗРК Patriot та ЗРК SAMP/T.

Читайте також: ЗСУ відповіли, скільки у РФ залишилося ракет Х-22: Було близько 250, витрата — 150. Не виробляють

Артем Джеріпа
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війнагурШайковкаандрій юсов
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