Удар по "Шайковці". ГУР підтверджує пошкодження щонайменше одного літака росіян
На російському аеродромі "Шайковка" унаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі LIGA.net. Раніше про атаку повідомляли пропагандистські ресурси окупантів.
"Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень", – сказав він.
За словами Юсова, це зробили люди, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.
"Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора.", – пояснив він.
О 16:30 ресурс окупантів Baza повідомив про нібито спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці.
За словами пропагандистів, ушкоджень зазнав літак, який нібито не використовується.
Згідно з повідомленнями Повітряних сил, аеродром "Шайковка" використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які застосовуються у війні.
Зокрема, саме з "Шайковки" 15 серпня окупанти випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.
- 19 серпня дрон (чи декілька) атакував військовий аеродром у Сольцях у Новгородській області на південь від Санкт-Петербурга, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.
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