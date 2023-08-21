Удар по "Шайковке". ГУР подтверждает повреждение по меньшей мере одного самолета россиян

На российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net . Ранее об атаке сообщали пропагандистские ресурсы окупантов.

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"По меньшей мере, один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений", – сказал он.

По словам Юсова, это сделали люди, выполнившие задачи в четкой координации с ГУР.

"Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства агрессора.", – объяснил он.

В 16:30 ресурс оккупантов Baza сообщил о якобы попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области.

По словам пропагандистов, повреждения получил самолет, который якобы не используется.

Согласно сообщениям Воздушных сил, аэродром "Шайковка" используется для базирования самолетов дальней авиации Ту-22М3, которые применяет в войне.

В частности, именно из "Шайковки" 15 августа оккупанты выпустили четыре крылатых ракеты Х-22 по Украине.

СПРАВКА. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, . Дальние бомбардировщики Ту-22М3 переносят ракеты Х-22 – это советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп) с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время войны стала орудием многочисленных преступлений, совершенных Россией, в частности ракетные удары по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и жилому дому в Днепре. Боевая часть ракеты – 950 кг, а отклонение от цели – от 600 м и выше. Сбивать Х-22, вероятно , способны только ЗРК Patriot и ЗРК SAMP/T.

19 августа дрон (или несколько) атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области к югу от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.

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