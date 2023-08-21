Удар по "Шайковке". ГУР подтверждает повреждение по меньшей мере одного самолета россиян
На российском аэродроме "Шайковка" в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net . Ранее об атаке сообщали пропагандистские ресурсы окупантов.
"По меньшей мере, один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть настоящие объемы потерь и повреждений", – сказал он.
По словам Юсова, это сделали люди, выполнившие задачи в четкой координации с ГУР.
"Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно назад. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства агрессора.", – объяснил он.
В 16:30 ресурс оккупантов Baza сообщил о якобы попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области.
По словам пропагандистов, повреждения получил самолет, который якобы не используется.
Согласно сообщениям Воздушных сил, аэродром "Шайковка" используется для базирования самолетов дальней авиации Ту-22М3, которые применяет в войне.
В частности, именно из "Шайковки" 15 августа оккупанты выпустили четыре крылатых ракеты Х-22 по Украине.
- 19 августа дрон (или несколько) атаковал военный аэродром в Сольцах в Новгородской области к югу от Санкт-Петербурга, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-22М3.
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